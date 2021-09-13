Кызыл, 13 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Тувы представило проект положения новой системы оплаты труда учителей. Согласно документу, должностные оклады учителей могут вырасти более чем в двое — с 5,6 тыс. до 12,9 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) Alexas Fotos Учитель

О необходимости изменений заявил врио главы региона Владислав Ховалыг на августовской конференции. По его словам, при минимальной 18-часовой нагрузке педагог должен получать не менее 24,5 тыс. рублей в месяц.

При этом повышение оклада будет происходить за счёт снижения стимулирующей части. В результате с учётом районной и северной надбавки минимальную зарплату учителей удастся довести до 24 510 рублей. Средняя зарплата должна вырасти на 40% до почти 36,5 тыс. рублей.

Эти меры, по словам министра финансов республики Орлана Достая, потребуют выделения дополнительных 645 млн рублей из республиканского бюджета, из которых 200 млн нужны уже до конца года.

«Это непростая задача, особенно если учесть, что финансовый год завершается. Владислав Ховалыг одобрил приведенные расчеты и поручил разработчикам вынести проект постановления на ближайшее заседание правительства», — добавили в правительстве.

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