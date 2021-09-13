Кемерово, 13 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Кемеровской области сохранился рост числа заболевших ОРВИ среди детей. Из-за этого в регионе принят ряд мер, касающихся работы детских поликлиник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ponchikov.net ОРВИ

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"Во избежание дополнительных очередей с сегодняшнего дня справки от врача в школы и детсады родителям необходимо предъявлять, если ребенок отсутствовал пять и более дней. Лишние походы в поликлинику ни детям, ни родителям не нужны. Туда надо обращаться только за медицинской помощью и только заболевшим детям», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Также по решению регионального минздрава на период подъёма сезонной заболеваемости детские поликлиники переведены на работу без выходных.