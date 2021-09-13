Москва, 13 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Банк России 10 сентября поступил очень мудро и тактически оставил на октябрь возможность повышение ключевой ставки еще на 25 б.п. Это событие было в рамках ожидания участников рынка. Денежно-кредитная политика в России вошла в уверенную зону ужесточения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Процентная ставка

«Сегодняшний диапазон ставки 6−7% выглядит вполне комфортным для рубля, но не совсем справедливым для частных инвесторов и в целом для населения.

При текущей инфляции ключевая ставка Центробанка могла бы подрасти и до 8%. Это соответствовало дивидендной политике российских торговых площадок, а ставки по депозитам банкам в этом случае могли бы чуть превысить уровень официальной инфляции.

Сегодня было бы целесообразно отказаться от политики слабого рубля, ведь сильный рубль — это относительно низкая инфляция. А значит, отказ Минфина от покупок иностранной валюты станет несомненным благом для рубля и для граждан нашей страны.

За 30 лет из России выведено порядка $1,3 трлн в западноевропейские и другие юрисдикции. Колоссальные средства российского происхождения создают добавленную стоимость в ЕС, Великобритании и США. Такой расклад очень выгоден Западу и играет против слабой российской валюты и торгового баланса.

На фоне низких ставок по депозитам бывшие клиенты банков продолжат приток в инвестиционные и управляющие компании и вряд ли уже уйдут с фондового рынка. Похоже, что для миллионов российских граждан уже и не важно какая ставка Банка России будет завтра.

Ее повышение может замедлять приток новых клиентов на инвестиционные рынки, но частные инвестиции продолжат переживать небывалый подъем в России. Цифровые финансовые технологии позволили населению под чутким надзором Банка России зарабатывать на рынках значительно выше инфляции.

При благоприятном внешнем фоне мы можем до конца сентября увидеть доллар на уровне 72 рублей и даже чуть ниже. Доллар и евро уже могли бы стоить на 5 рублей дешевле, если бы Минфин так упорно не наполнял свои закрома долларами. Наши монетарные власти, конечно, делают немало для поддержки национальной валюты.

Но пока же в глазах инвесторов, особенно из-за рубежа, рубль сегодня — очень слабая валюта, которая за год может потерять почти 25% своей стоимости к доллару и евро», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2021 года Банк России поднял ключевую ставку в пятый раз подряд, но на этот раз всего на 0,25 п.п., до 6,75%. В июле подъем был гораздо резче — сразу на 1 п. п.

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