Москва, 13 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от роста цен на специальные датчики, устанавливающихся на газовое оборудование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовые конфорки

«Важно, чтобы те организации, которые будут устанавливать датчики и потом их эксплуатировать, не повышали их конечную стоимость, потому что как только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со взрывами газового оборудования в многоквартирных домах в Госдуме предложили оснастить дома системами оповещения и заменить устаревшие газовые плиты на современные, с автоматической системой отключения газа.

Поручение обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений было дано в послании президента Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 года.