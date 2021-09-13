Златоуст, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области пойман подозреваемый в серии краж из дачных домов. Об этом сообщает областной главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Изначально в полицию обратилась одна из местных жительниц, которая заявила, что из её дома похитили электроинструменты на общую сумму 16 500 рублей. По подозрению был задержан ране судимый гражданин 1980 года рождения.

Силовики установили, что задержанный совершил ещё семь краж. И во всех случаях он похищал электроинструмент. Его он использовал при строительстве родственникам бани, а после окончания работ собирался продать. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.