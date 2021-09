13 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Владимир Васильев, , 13:05 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 сентября 2021 года дал расширенное интервью в штаб-квартире блока, значительная часть которого была посвящена Афганистану. Цитаты из этого разговора были опубликованы газетой The New York Times в статье «NATO Chief Backs Biden, Saying Europe Was Consulted on Afghanistan» («Глава НАТО поддержал Байдена, заявив, что с Европой консультировались по Афганистану»).

Генсек НАТО выступил в защиту решения президента США Джо Байдена о быстром выводе войск и последующей хаотичной эвакуации из Кабула после захвата движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столицы 15 августа 2021 года. По словам Йенса Столтенберга, вина за стремительное ухудшение ситуации в этой центральноазиатской стране лежит на правительстве Афганистана: «То, что мы увидели, было крахом политического и военного руководства, и это привело к краху всей обороны против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Генсеку НАТО был задан вопрос, мог ли уход США и НАТО ускорить падение Афганистана. Он ответил, что у него «разбито сердце при виде возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», добавив, что последующий анализ позволит рассмотреть, в какой степени вывод войск США и НАТО привел к краху правительства в Кабуле.

Столтенберг также сказал, что НАТО единогласно одобрило вывод войск ещё в апреле 2021 года: «Вы видите разные мнения в Европе, и некоторые говорят об отсутствии консультаций, но я присутствовал на этих встречах. Конечно, Соединённые Штаты консультировались с европейскими союзниками, но, в конце концов, каждая нация должна принять собственное решение о развёртывании сил».

Таким образом, журналисты 9 сентября 2021 года в штаб-квартире Североатлантического альянса прослушали историю в духе «НАТО не виновато в поражении в Афганистане, а во всём виноваты политические и военные власти Афганистана, которые и сдали страну в руки террористической организации».

Однако это совсем не так. Обратимся к официальным документам.

Международные силы содействия безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force — ISAF) были созданы по резолюции Совета Безопасности ООН 1386 от 20 декабря 2001 года. Присутствие ISAF в Афганистане после свержения режима движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было необходимо «для оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединённых Наций могли действовать в условиях безопасности».

С августа 2003 года командование Международными силами содействия безопасности (МССБ) в Афганистане полностью перешло к НАТО. А с 2006 года зона действия МССБ была расширена на весь Афганистан, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1659 от 15 февраля 2006 года и 1707 от 12 сентября 2006 года.

Таким образом, именно Международные силы содействия безопасности в лице воинского контингента НАТО должны были обеспечить безопасность на всей территории Афганистана. МССБ должны были сдержать активность боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной.

Теперь обратим внимание на более свежий документ ООН — резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 74/9 «Положение в Афганистане» от 27 ноября 2019 года.

Приведём цитату из раздела «Безопасность» этой резолюции:

«Генеральная Ассамблея …

7. отмечает приверженность международного сообщества оказанию поддержки в обучении, оснащении, финансировании и наращивании потенциала Афганских национальных сил обороны и безопасности на протяжении всего Десятилетия преобразований (2015−2024 годы), как это было оговорено в последний раз в 2018 году в Заявлении по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе, в том числе в рамках деятельности миссии «Решительная поддержка», учреждение которой Совет Безопасности приветствовал в своей резолюции 2189 (2014);

8. приветствует принятые в последний раз участниками состоявшейся 11 и 12 июля 2018 года в Брюсселе встречи Организации Североатлантического договора на высшем уровне обязательства и обещания продолжать вносить национальный вклад в финансовое обеспечение Афганских национальных сил обороны и безопасности до конца 2024 года, обеспечивать функционирование миссии «Решительная поддержка» и продолжать предоставлять афганским органам безопасности, включая полицию, военно-воздушные силы и силы специального назначения, учебную подготовку, консультации и помощь».

Данный документ свидетельствует о том, что у НАТО были международные обязательства по присутствию в Афганистане до конца 2024 года, а покинули эту страну войска США и их союзников до 31 августа 2021 года, отказавшись от своих обязательств.

Очевидно, что главная вина за эту ситуацию, за это поражение лежит на Соединённых Штатах. После того как Вашингтон принял решение вывести свои войска из Афганистана, у его сателлитов просто не было другого варианта, т.к. в военном отношении без Вооружённых Сил США они из себя мало что представляют.

Кстати, данный факт в интервью признал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, как только США приняли решение о выводе войск, «другим союзникам было трудно продолжать без Соединённых Штатов: «Это был нереалистичный вариант».

Таким образом, интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 9 сентября 2021 года — это попытка снять ответственность с НАТО во главе с США за поражение в Афганистане и за сдачу этой страны и её народа в руки террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очередная попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.