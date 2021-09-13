Амстердам, 13 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Нидерландское тюнинг-ателье Beek Auto Racing представило модернизированный Mini GP3. Об этом сообщается на сайте компании.

Beek Auto Racing Mini GP3

Mini GP3 от ателье Beek Auto Racing получил новую подвеску, за счет которой езда на автомобиле стала более комфортной. Данная подвеска является разработкой AST.

Специалисты компании увеличили производительность мотора модели на 24 л. с. Теперь мощность двухлитрового агрегата B48 составляет 330 л. с.

«Обут» модифицированный автомобиль в покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2. Кроме того, модель оснащена выхлопной системой Milltek для улучшения звука серийной машины.

Напомним, модель John Cooper Works GP от Mini была представлена в 2019 году. Это третье поколение моделей GP.

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