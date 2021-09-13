В Индонезии прогнозируют рост цифровой экономики
Джакарта, 13 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В министерстве связи и информации Индонезии заявили, что потенциальная стоимость цифровой экономики Индонезии достигнет примерно $124 млрд в 2025 году, сообщает Kompas.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
Правительство Индонезии стремится улучшить цифровую инфраструктуру.
Власти Индонезии создадут дорожную карту для преобразования и интеграции национального центра обработки данных. Министерство готовит цифровую дорожную карту на 2021−2024 годы.
Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Норвегии прекращают сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов.