Джакарта, 13 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В министерстве связи и информации Индонезии заявили, что потенциальная стоимость цифровой экономики Индонезии достигнет примерно $124 млрд в 2025 году, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Правительство Индонезии стремится улучшить цифровую инфраструктуру.

Власти Индонезии создадут дорожную карту для преобразования и интеграции национального центра обработки данных. Министерство готовит цифровую дорожную карту на 2021−2024 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Норвегии прекращают сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов.