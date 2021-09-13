Москва, 13 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В России до 2030 года необходимо разработать и запустить реализацию национальной климатической стратегии, которая будет определять программу перехода России к углеродной нейтральности. В частности, нужно ввести углеродное регулирование, которое будет регламентировать мониторинг и учёт выбросов парниковых газов, реализацию климатических проектов, а также обращение углеродных единиц. Об этом говорится в представленной Министерством финансов России стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

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Как заявили в ведомстве, национальная система углеродного регулирования даст стимул для перехода на более энергоэффективные технологии, позволит «вывести российских экспортёров из-под действия штрафов и барьеров зарубежного углеродного регулирования», а также даст возможность сформировать бюджет на финансирование «зелёного» перехода.

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В Минфине также указали на важность обеспечить международное признание российских подходов к определению и верификации углеродного следа, а также возможность зачёта углеродных единиц, выпущенных по проектам абсорбции парниковых газов, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов и о системе обращения углеродных единиц. Так, предусматривается ведение реестра углеродных единиц, который будет содержать сведения о реализации климатических проектов, о выпущенных в обращение углеродных единицах в результате реализации таких проектов, а также сведения об операциях с углеродными единицами, которые включают в себя в том числе их передачу (продажу). Планируется, что ведение реестра углеродных единиц осуществляет оператор — юридическое лицо, уполномоченное правительством Российской Федерации.