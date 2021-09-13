Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в воспитательных целях била палкой, морила голодом и сажала на ночь на цепь двух своих малолетних детей. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Жестокое обращение с детьми

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красногвардейском районе была задержана 30-летняя местная жительница. Как выяснилось, своих семилетнего сына и пятилетнюю дочь она морила их голодом, била руками и деревянной палкой и сажала на ночь на цепь в коридоре квартиры на проспекте Энергетиков.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного)», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

Отметим, что в настоящий момент дети находятся под присмотром специалистов.