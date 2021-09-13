Казань, 13 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 26 115 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего выздоровел 22 721 ковид-пациент, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении семеро пациентов, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализировали за прошлый день 17 заболевших, 35 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 23 носителя вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2953 жителя.

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