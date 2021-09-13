Владимир, 13 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Во Владимирской области 13 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 346 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 102 пациента, в том числе 136 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1816 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.