Москва, 13 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Москве выбрали имя для первого электрического речного трамвайчика, сообщает 13 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Илья Бесхлебный Речной трамвай в Ярославле

Регулярные маршруты речного транспорта возродятся в столице с 2022 года. Голосование по выбору имени проходили при помощи сервиса «Активный гражданин». На выбор пользователям предложили пять вариантов — «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» и «Неглинка». В итоге выбор пал на «Синичку» — за этот вариант проголосовали 44 268 человек или более 28%.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, курирующий сферу транспорта, рассказал, что регулярные перевозки вернуться на московские реки в 2022 году — спустя 16 лет.

«Всего для речных перевозок будет работать 20 электрических судов. Мы поэтапно запустим их на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до парка «Фили» и от Автозаводского моста до Печатников, — рассказал заместитель мэра. — Названия всех судов будут совпадать с названиями московских рек — такую концепцию предложили будущие пассажиры речного транспорта еще год назад».

Ликсутов также отметил, что для первого электросудна москвичи выбрали название «Синичка».