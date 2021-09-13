Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Около 700 дольщиков домов по ул. Тульская 80 и 82 в Новосибирске получили ключи от своих достроенных квартир. Проблемы ещё более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

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Отмечается, что благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, долгострои по ул. Тульской — одни из самых сложных в регионе, особенно с юридической точки зрения. Именно на этих объектах сложились две группы дольщиков — те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок Федерального закона №214.

«Министерство строительства Новосибирской области максимально постаралось помочь обеим категориям граждан, сегодня все дольщики, независимо от того, как заключены договоры, включены в реестр обманутых дольщиков, и их проблемы будут решены в обязательном порядке. Большинство дольщиков — 691 человек — уже получили ключи от квартир, постепенно решаются и вопросы остальных, для реализации масштабных инвестиционных проектов необходимо время», — отметил Алексей Колмаков.

Для завершения строительства домов был разработан адресный алгоритм выхода из кризисной ситуации. На достройку объектов было направлено 60 млн рублей. Квартиры в достроенных домах были переданы собственникам. Для граждан, у которых не было договора долевого участия, также был разработан индивидуальный механизм помощи — они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестиционные проекты. Для того, чтобы получить квартиры, дольщикам необходимо доплатить новым застройщикам не более 15,2% от рыночной стоимости жилья. Более половины дольщиков из указанного реестра уже решили свои вопросы, продолжается решение проблемы и остальных.

«Мы стараемся помочь гражданам и в решении этого вопроса, 31 декабря 2019 года правительством Новосибирской области было принято постановление № 520-п о возможности получения гражданами субсидий в размере 200 тысяч рублей на оплату части расходов по осуществлению данной доплаты», — подчеркнул Колмаков.

Отметим, что с начала года в Новосибирской области введены в эксплуатацию шесть долгостроев.