Иерусалим, 13 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Израильский министр предложил сменить политическое руководство в секторе Газа за помощь в экономике. Об этом сообщают «Вести Израиль» 12 сентября.

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Так, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид представил программу урегулирования в Газе участникам ежегодной конференции Института международной политики по борьбе с терроризмом в Университете Райхмана в Герцлии (Израиль) 12 сентября.

План, озаглавленный «Экономика в обмен на безопасность», включает гуманитарное восстановление сектора Газы и передачу власти в Газе от организации ХАМАС администрации Палестинской автономии.

Лапид указал, что условием оказания экономической помощи сектору Газа является соблюдение со стороны ХАМАС отказа от обстрелов Израиля в течение длительного времени.

Напомним, в последнее время участились ракетные обстрелы Израиля из сектора Газы.