Кострома, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Костроме в микрорайоне «Давыдовский» приступили к строительству здания детской поликлиники, которая сможет принять 10 тысяч пациентов. Об этом сообщает администрация Костромской области.

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Заниматься возведением объекта будет компания «Виннер» из Ярославля. Подрядчик уже начал устройство фундамента здания. Поликлиника будет одноэтажной и расположится на улице Профсоюзной рядом с детским садом, школой и центром амбулаторной онкологической помощи. Завершить работы подрядчик должен в первом полугодии 2022 года. Средства на строительство — 95 млн рублей выделены из резервного фонда правительства.

Новая поликлиника имеет принципиальное значение для удобства жителей одного из самых густонаселённых районов Костромы. На протяжении последних 30 лет приём детей, живущих в Давыдовском, осуществляется в помещении, расположенном на первом этаже жилого дома. Родители регулярно жалуются на тесноту в коридорах и большие очереди кмедкабинетам. После того как поликлинику построят, врачи переедут в новое здание. К работе в лечебном учреждении обещают привлечь узких специалистов — стоматолога, психотерапевта, массажиста и специалиста ультразвуковой диагностики.