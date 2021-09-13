В густонаселённом районе Костромы начали строить новую детскую поликлинику
Кострома, 13 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Костроме в микрорайоне «Давыдовский» приступили к строительству здания детской поликлиники, которая сможет принять 10 тысяч пациентов. Об этом сообщает администрация Костромской области.
Заниматься возведением объекта будет компания «Виннер» из Ярославля. Подрядчик уже начал устройство фундамента здания. Поликлиника будет одноэтажной и расположится на улице Профсоюзной рядом с детским садом, школой и центром амбулаторной онкологической помощи. Завершить работы подрядчик должен в первом полугодии 2022 года. Средства на строительство — 95 млн рублей выделены из резервного фонда правительства.
Новая поликлиника имеет принципиальное значение для удобства жителей одного из самых густонаселённых районов Костромы. На протяжении последних 30 лет приём детей, живущих в Давыдовском, осуществляется в помещении, расположенном на первом этаже жилого дома. Родители регулярно жалуются на тесноту в коридорах и большие очереди кмедкабинетам. После того как поликлинику построят, врачи переедут в новое здание. К работе в лечебном учреждении обещают привлечь узких специалистов — стоматолога, психотерапевта, массажиста и специалиста ультразвуковой диагностики.