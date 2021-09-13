Москва, 13 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил музыканта и исполнителя бардовских песен Александра Розенбаума, с 70-летием, сообщается на сайте правительства РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM А.Розенбаум спел песню Петербургу несмотря на отсутствие гитары

Глава правительства подчеркнул, что песни Розенбаума знают и любят без преувеличения миллионы людей в России.

«Неповторимый голос, яркий талант и энергетика позволили Вам стать кумиром нескольких поколений», — отметил Мишустин и пожелал певцу здоровья и вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Александр Розенбаум избран председателем Общественного совета при Управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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