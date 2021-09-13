Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило о том, что 13 сентября в регионе во второй половине дня ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь на дороге

В связи с этим дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого шторма, сообщили в городском комитете по благоустройству. Специалисты готовятся к ликвидации возможных последствий непогоды, в том числе уборке поваленных деревьев.

Тем временем на штатную уборку городских улиц выведено 459 единиц техники и 920 дворников. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 269 машин и 861 специалист садово-парковых предприятий.