Анталья, Турция, 13 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции выясняет генконсульство России в Анталье. Об этом 13 сентября сообщили в российской дипмиссии.

ДТП

«Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла. Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов», — приводит слова представителя генконсульства РФ ТАСС.

Также он уточнил, что после получения официальной информации российская дипмиссия сообщит об этом дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Турции пострадали не менее 30 человек.