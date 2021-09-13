Пермь, 13 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 443 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах получают 44 человека, еще 399 пермяков находятся дома под наблюдением врачей. Среди выявленных 443 носителей коронавируса 90 детей.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 93 713 случаев заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 82 758 пермяков. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3035 пациентов с COVID-19. Коечный фонд свободен на 25,9%.

Жертвами заболевания стали 4394 человека. За последние сутки подтверждено 23 летальных исхода.