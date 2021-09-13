Самара, 13 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Препарат, содержащий сильнодействующее вещество, изъяли в аэропорту Самары. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Шприц и ампула

Сообщается, что сотрудники самарской таможни в аэропорту Самары и сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни нашли в ручной клади прибывшего в Россию гражданина Таджикистана восемь ампул неизвестного препарата.

Экспертиза показала, что в изъятых ампулах содержится сильнодействующее вещество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области уничтожили плантацию наркосодержащего растения.