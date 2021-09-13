Москва, 13 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Повысить штрафы до 50 тыс. рублей для нерадивых чиновников за отписки предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Парламентарий обратил внимание на то, что Верховный суд принял знаковое решение: заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области наказали за безответственность и равнодушие, проявленное при работе с обращением гражданина. В качестве наказания чиновнице присудили 5 тыс. штрафа. Максимальная санкция за такое правонарушение — 10 тыс. рублей.

«Это чересчур скромная сумма, которая вряд ли заставит чиновника, а тем более высокопоставленного быть внимательнее к людям. Штраф нужно увеличить по крайней мере в пять раз», — предложил Миронов.

Кроме того, по его мнению, следует увеличивать и срок давности по таким делам — с одного месяца до года.

«Будем готовить соответствующие поправки в законодательство», — пообещал Миронов.