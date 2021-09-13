Майкоп, 13 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор по уголовному делу о попытке убийства. На скамье подсудимых оказался житель Ростовской области. Во время отдыха в доме отдыха в станице Даховская Майкопского района он хотел убить одного из отдыхающих, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

kerttu Пистолет

Инцидент произошел 20 октября 2020 года. Находившийся на отдыхе 35-летний житель Дона вступил в конфликт с еще одним отдыхающим. Вооружившись травматическим пистолетом, принадлежавшим его знакомым, он дважды выстрелил в голову своего оппонента. Пострадавший получил множественные повреждения жизненно-важного органа. От гибели его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд вынес решение в отношении подсудимого — полтора года лишения свободы условно.

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