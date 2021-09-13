Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев заслуживал победы на турнире Большого шлема больше, чем кто-либо другой. Об этом 13 сентября заявил сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович.

IvanAndreevich Новак Джокович

«Поздравляю Даниила, потрясающий матч и потрясающий турнир. Если и есть кто-то, кто сейчас заслуживает титула Большого шлема, то это ты», — сказал Джокович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев выиграл US Open, победив в финале Джоковича в трёх сетах. Для него этот титул стал первым на турнирах Большого шлема.

Читайте также: ФК «Зенит» поздравил Медведева с победой на US Open