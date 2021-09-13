Красногорск, 13 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 758 случаев новой инфекции. Эта цифра на 40 превышает аналогичный показатель 5 сентября. Тогда на территории региона выявили 718 новых случаев, а днем ранее — 645.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в России за сутки выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.