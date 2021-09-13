Чита, 13 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Могочинском районе Забайкалья только после вмешательства местной прокуратуры ребенок-инвалид был обеспечен дорогостоящими лекарственными препаратами. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

vperemen.com Ребёнок в медицинской маске

После того, как проверка подтвердила: сын заявительницы действительно страдает редким (орфанным) заболеванием, но органами здравоохранения надлежащих мер для обеспечения ребенка-инвалида препаратом не принято, прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала понудить устранить нарушения прав ребенка.

Суд удовлетворил требования прокурора полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года о том, что на закупку необходимых лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями правительство России направит 10 млрд рублей, заявил на встрече с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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