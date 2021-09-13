Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая на ночь приковывала своих детей цепями. Об этом 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Toni Lozano Цепь

Задержана 30-летняя жительница Красногвардейского района Петербурга, которая, как выяснилось, на ночь систематически приковывала цепями своих 7-летнего сына и 5-летнюю дочь.

«Прокуратура изучает условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также проверяет деятельность органов профилактики, призванных выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному следственными органами по факту истязания несовершеннолетних.

«В настоящее время дети переданы в социально-реабилитационный центр, откуда госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, в настоящий момент женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.