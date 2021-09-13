Москва, 13 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Компания Hyundai получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две новые модели спортивных автомобилей в России. Документ размещён в базе на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Hyundainews.com Hyundai Elantra N Line

Так, в России была сертифицирована одна из самых мощных версий Elantra под названием N-Line и рестайлинговая модификация i30 N. Согласно ОТТС, модель представлена в двух кузовах — хэтчбек и фастбек.

Сертифицированная в России Elantra N-Line оснащается 199-сильным мотором объёмом 1,6 л и 265 Нм крутящего момента. При этом глобальная версия отличается тем, что производительность двигателя с таким же объёмом составляет 204 л. с.

Мотор агрегатируется с шестиступенчатой «механикой» либо с семиступенчатым «роботом» с «мокрыми» сцеплениями. Пока не сообщается, какую трансмиссию двигатель получит в России.

Ранее было опубликовано изображение электрических моделей Hyundai Ioniq, включая большой внедорожник Ioniq 7. Последний должен появится в 2024 году.

Читайте также: Корпорация Hyundai открыла завод двигателей в Петербурге