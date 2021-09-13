Сеул, , 11:46 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи генерал Нам Ён Син посетит США с 12 по 18 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, представитель Южной Кореи примет участие в заседании командующих сухопутными войсками 16 стран Индо-Тихоокеанского региона, которое состоится 14 сентября на Гавайях.

В ходе поездки Нам Ён Син также проведёт ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в ходе которых будут обсуждаться пути расширения военного сотрудничества.

Кроме того, начальников штаба сухопутных войск Южной Кореи посетит Национальный учебный центр в Калифорнии.