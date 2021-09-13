Рыбинск, Ярославская область, 13 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Рыбинске начнется 14 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города.

Денис Добряков/vk.com Детский сад в Рыбинске

Решение о досрочном начале отопительного сезона в Рыбинске принято из-за снижения температуры воздуха — значительное похолодание ожидается с 15 сентября. Потому днем ранее тепло начнут подавать с школы и детские сады города.

«С 14 сентября начинаем отопительный сезон в Рыбинске. Заполнение системы начнется с детских садов и школ. На это понадобится несколько дней, как раз к понижению температуры воздуха батареи в соцобъектах прогреются, и нашим детям будет комфортно», — заявил глава Рыбинска Денис Добряков.

В Ярославле и других крупных городах региона решение о досрочном пуске тепла в учреждениях соцсферы пока не принималось.