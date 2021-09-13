Москва, 13 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Несмотря на поручение президента России Владимира Путина ввести расширенную ответственность производителей/импортёров (РОП) за не утилизацию отходов с 2022 года, продолжается беспрецедентная битва бизнеса с государством и поиск слабых звеньев, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Лоббисты продолжают внушать госслужащим, что РОП надо перенести на 2025 год (делают они это аж с 2015 года), а яйца упаковывать в смертельный для природы полистирол.

Хотя мощности для производства упаковки из макулатуры в стране есть в избытке, и цена такой упаковки из вторсырья будет ниже», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз поддержал предложение Миниэкономразвития РФ об отсрочке реформы по утилизации товаров и упаковки их производителями.

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