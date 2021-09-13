Пенза, 13 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Пензенской области уровень готовности к предстоящей переписи населения выше установленных правительством страны критериев. Тем не менее, не полностью укомплектован переписной персонал. По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максима Уханова, он составляет 97,8% от требуемого количества.

Всероссийская перепись населения 2020

Врио губернатора Олег Мельниченко 13 сентября поручил оказать содействие Пензастату по набору сотрудников, привлекаемых к сбору сведений о населении.

«В срок до 15 сентября эту работу надо провести. Ответственные за исполнение поручения — главы администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области», — заявил он.

Также врио главы региона поставил задачу организовать работу по регистрации на портале «Госуслуги» государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в целях прохождения этой категорией лиц интернет-переписи.

На территории Пензенской области для полного учета населения с 15 октября по 14 ноября будут действовать 396 переписных и 2378 счетных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чувашии смогут дополнительно заработать, работая в качестве переписчиков во время проведения Всероссийской переписи населения.

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