Елец, Липецкая область, 13 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Липецкой области на материальную помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в Елецком районе выделили 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

Обломки бетона

Областные средства направят на приобретение квартир людям, потерявшим свое жилье после взрыва газа.

Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района для оказания людям материальной помощи. При наличии погибших в семье и полном разрушении жилья они получат 1,5 млн рублей, при полном разрушении жилья без погибших компенсация составит один миллион рублей, при частичном разрушении жилья — 500 тысяч рублей.

Выплачивать деньги пострадавшим начнут после 14 сентября. Само здание, в котором произошёл взрыв газа, снесут. По данным администрации Елецкого района, готовится документация на снос дома и расселение людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 сентября из-за взрыва бытового газа обрушилась часть двухэтажного 16-квартирного дома на улице Школьной в посёлке Солидарность. Погибли три человека, в том числе один ребёнок. Ещё шесть человек пострадали, пять из них были госпитализированы.