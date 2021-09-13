Киев, , 11:53 — REGNUM Множество неподсудных радикалов появилось на Украине на фоне роста русофобских настроений, а это чревато гражданской войной, считает депутат Верховной рады Олег Волошин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

Волошин предупредил о том, что десятки «горячих голов» на Украине готовы уже сегодня штурмовать парламент. Западные страны, добавил он, призывают украинцев взять реванш в Донбассе, и этим только подогревают ситуацию, хотя именно их жёсткая позиция могла бы предотвратить столкновения в украинском обществе.

По мнению парламентария, нужно помогать людям преодолевать посттравматический синдром, а не усугублять его. Украинцев же называют «героями войны» и обещают им «парад в Донецке».

«Вместо того чтобы объяснять: у вас сын погиб, вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться», — сказал Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил отказаться от кириллицы и перевести страну на латинский алфавит.

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