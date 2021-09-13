Ереван, , 11:43 — REGNUM Сотрудники полиции Азербайджана начали останавливать для проверки автомобили, следующие из Ирана по дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, правоохранители начали контролировать движение на дороге 12 сентября. Они останавливают иранские машины и проверяют у них документы и груз.

Сообщается, что полицейский пост установлен на подконтрольном Баку участке дороги недалеко от армянского села Воротан. В соцсетях пишут, что за проезд азербайджанские правоохранители якобы требуют деньги.

В СНБ отметили, что представители армянской и российской сторон ведут переговоры для разрешения сложившейся ситуации.

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении участок дороги Горис — Капан, ведущей в Иран. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. В ходе переговоров Баку согласился разблокировать дорогу, если вдоль неё будут поставлены бетонные блоки для безопасности.

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