Москва, 13 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Перспективы европейского бизнеса в России выглядят хорошо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в Ассоциации европейского бизнеса не считают, что пандемия не изменила потенциал российского рынка.

Picserver.org Бизнес

«В целом перспективы европейского бизнеса в РФ выглядят хорошо, — сказал Алиев. — Предприниматели адаптировались к пандемии, и, учитывая, что восстановление российской экономики идет неплохими темпами, интерес к инвестициям в Россию тоже растет. В 2021—2022 годах эта тенденция будет продолжена, если не случится новых глобальных вызовов».

По словам экономиста, европейский бизнес заинтересован в наращивании своего присутствия в РФ.

«При этом имеются факторы, которые ограничивают реализацию всего его потенциала. Таким фактором выступают политические ограничения и санкции ЕС в отношении России. Помимо этого, высокий уровень предпринимательских рисков и высокая налоговая нагрузка также выступают барьерами активного развития европейского бизнеса в РФ», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация европейского бизнеса заявила о том, что по итогам августа 2021 года продажи новых машин на российском авторынке сократились на 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.