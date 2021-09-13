Белгород, 13 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Ежегодный полумарафон «Пульс» прошёл в Белгороде 12 сентября. Профессиональные спортсмены и любители бега разыграли призовой фонд в 1,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://belregion.ru Белгородский полумарафон-2021

На полумарафон заявились порядка 1,5 тысячи человек из Белгорода, Ярославля, Краснодара, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди них — неоднократные победители крупнейших российских и международных турниров. Взрослые участники бежали дистанции в пять, 10 и 21 км, для бегунов до 14 лет был организован специальный «детский километр». Ещё более 40 человек преодолели «километр возможностей» — на символическую дистанцию вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. На трассе всех участников поддерживали болельщики и музыканты.

«Сегодня я увидел, что не один бегаю по утрам. Очень рад, что столько белгородцев занимается спортом, что к нам приехали в гости из других городов. Со следующего года постараемся сделать полноценный марафон, чтобы гостей было ещё больше. Самое главное, чтобы белгородцы начали бегать и заниматься спортом. Не устану повторять: спорт — это здоровье. Желаю добра, мира и успешного завершения дистанции!», — обратился к участникам врио губернатора Вячеслав Гладков, который пробежал вместе с другими участниками 10 км.

Обычно за участие в полумарафоне спортсмены платили организационный сбор. В 2021 году для всех желающие участие в забеге было бесплатно благодаря поддержке правительства региона.