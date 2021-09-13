Уфа, 13 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Туман

Сообщается, что 14 сентября в регионе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, на некоторых участках дорог в ночное и утреннее время ожидается туман, видимость до 500 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила поведения при ветре и тумане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сильный ветер повредил кровли частных домов и школы.