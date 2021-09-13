Иркутск, 13 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Трое пассажиров самолёта самолёта L-4, потерпевшего крушение в Приангарье, находятся в тяжелом состоянии. Силами медицины катастроф их доставили на лечение в областную клиническую больницу в Иркутск. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения иркутской области.

СКР Место падения самолёта в Приангарье

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Отмечается также, что в Казачинско-Ленской районной больнице находятся 11 пострадавших.

«Сразу после ЧП в больницу было доставлено 12 человек. Одной женщине оказали первую необходимую помощь и отпустили домой. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Восемь пациентов продолжат получать медицинскую помощь в Казачинско-Ленской ЦРБ», — пояснили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг.

На борту находились 16 человек, четверо, включая пилота, погибли. 15 сентября в Иркутской области объявлен траур.

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