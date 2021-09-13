Красногорск, 13 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Число привитых от коронавируса граждан в Подмосковье составило 3,4 млн человек. Об этом 13 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Всего с начала прививочной кампании в регион поставили свыше 4 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном в регион поставляется «Спутник V», но также поступают и «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом по состоянию на 13 сентября в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 3,4 млн человек.

«Все прививочные пункты региона в полном объеме обеспечены вакциной от коронавируса. В основном это препарат «Спутник V», другие вакцины представлены в меньшем количестве, но также продолжают поступать в регион. Подмосковье получило более 300 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.