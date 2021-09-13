Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 13 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 145 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 13 сентября в Югре зарегистрировано 72 285 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 68 626 человек, 1083 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).