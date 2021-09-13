Якутск, 13 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Жители Якутии жалуются, что в регионе активизировались мошенники, предлагающие поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Цены на эти «услуги» существенно выше, чем в среднем по России, пишет ИА Sakhaday.

Сертификаты о профилактических прививках zdravalt.ru

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По словам жителей республики, документ о прохождении теста на COVID-19 стоит 10 тыс. рублей, о прививке — 37 тыс. Якутянам обещают, что информация о прохождении вакцинации появится в личном кабинете Госуслуг через 15−20 дней после оплаты. Для сделки также просят фотографии документов — паспорта, полиса, СНИЛС и ИНН. Гарантий, что сертификат о прививке действительно будет получен, мошенники не дают.

Жители Якутии уже обращались с жалобами на такие предложения в правоохранительные органы. Люди прилагали документы, подтверждающие намерение сделать им поддельные справки, но мошенники продолжают «работать», их деятельность не пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из медицинских центров Амурской области вносила непривитых людей в реестр граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».