Майкоп, 13 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Жительницу Адыгеи задержали по подозрению в создании преступной схемы, с помощью которой она похищала денежные средства граждан. Злоумышленница создала интернет-магазин и торговала через соцсети популярными товарами, беря с покупателей 100%-ную предоплату, сообщили 13 сентября в пресс-службе МВД по РСО-Алании.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Заплатив за бытовую технику, посуду и прочие товары для дома, доверчивые граждане так и не получали обещанного. Только в Северной Осетии было зафиксировано 12 фактов обмана. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, полицейские Владикавказа задержали в городе Майкопе 39-летнюю подозреваемую.

«При задержании у мошенницы были изъяты мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых она проворачивала преступные схемы, а также банковская карта, на которую ей перечисляли деньги обманутые покупатели фейкового интернет-магазина», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданам. За это преступление жительнице Адыгеи грозит до пяти лет лишения свободы.

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