Иваново, 13 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Отопление в жилые дома начали подавать в Иваново с 13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отопление

«В соответствии с постановлением Администрации города Иванова с 13 сентября в городском округе Иваново начинается отопительный сезон. Руководителям предприятий всех форм собственности, имеющим на балансе источники теплоснабжения, тепловые сети, предписано начать подачу тепла потребителям, в том числе в жилые объекты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для социальных объектов Иванова отопительный сезон начался с 9 сентября. На утро 13 сентября к отоплению подключено почти 70% всех учреждений социальной сферы, а также почти 80% всех городских объектов образования.