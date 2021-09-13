Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный «Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Andrew Shiva Стадион «Газпром Арена»

«Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев стал победителем US Open, выиграв в финале у Новака Джоковича в трёх сетах.

Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Кроме того, для него это четвёртый титул в 2021 году и 13-й в карьере.

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