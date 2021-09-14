Ульяновск, 14 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области пройдёт кадровый аудит отраслей, итогом которого станет оценка эффективности работы команды. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

Отмечается, что поручение по проведению аудита дано первому вице-губернатору Александру Костомарову. Проверка коснётся управленческого звена правительства, подведомственных учреждений и органов местного самоуправления. Ожидается, что это позволит оценит структуру и степень эффективности управленческих команд.

Алексей Русских ссылается на многочисленные жалобы жителей, которые к нему поступают лично и через социальные сети, делая вывод о низкой эффективности исполнения поручений.

«То, что жители практически по каждому вопросу обращаются ко мне лично, говорит об утрате доверия к власти на местах. По отчётам всё прекрасно, но люди говорят обратное», — пояснил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ульяновской области назначен министр экономического развития и промышленности. Пост занял Владимир Разумков, который ранее работал в Удмуртии директором сети частных индустриальных парков.

Напомним, ранее Дмитрий Вавилин, который 4 работал министром промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта, стал главой Ульяновска.