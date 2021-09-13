Москва, 13 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства поддержало предложение Министерства экономического развития России и отраслевых союзов об отсрочке реформы по утилизации товаров и упаковки их производителями, передает РБК

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Мусор

Перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов предлагается на три года, то есть на 2022 год.

В Минсельхозе пояснили, что обязательства производителей по утилизации отходов должны расти поэтапно, вплоть до 2025 года. Письмо с просьбой от отсрочке направлено в правительство РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, с предложением перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП) в конце августа выступило Минэкономразвития РФ.

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