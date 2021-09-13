Ереван, 13 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Аршак Карапетян 13 сентября отправился в Россию для того, чтобы принять участие в наблюдении за активным этапом совместных стратегических учений РФ и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

1tv.am Аршак Карапетян

«Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном примет участие в наблюдении за активной фазой совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021», которые проходят на полигоне Мулино», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, известно, что делегация минобороны Армении во главе с Карапетяном 15−16 сентября будет принимать участие в заседаниях уставных органов ОДКБ, которое состоится в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне провели военные России, Белоруссии и Казахстана в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021».