Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем высок риск возникновения природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосновый лес

Штормовое предупреждение будет действовать по 14 сентября включительно в ряде территорий. В так называемую «красную зону» частично попали Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, а также Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский районы.

Вместе с тем высокая пожароопасность сохранится местами в северо-западных, центральных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону.