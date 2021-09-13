Красногорск, 13 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2021 года Подмосковье заняло первое место среди других субъектов РФ по производству сыра. Об этом 13 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

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«По объему производства сыров по итогам 7 месяцев текущего года Московская область занимает первое место в России. За этот период в Подмосковье произведено 46,6 тыс. тонн сыра», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, в абсолютных величинах выпуск этого продукта на территории региона вырос на 11,1 тыс. тонн. В процентном выражении прирост составил 31,3%.